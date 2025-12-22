«Ширма для Порошенко». Залужный заподозрили в тайной подготовке к президентским выборам

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал формировать команду для возможного участия в президентской кампании, не объявляя об этом публично. Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон. Аналитики Telegram-канала «Военкоры Русской весны» отметили, что политическое будущее страны решается сейчас в кулуарах, несмотря на военное положение и действующий запрет на проведение выборов на Украине.

Как утверждается, в процесс вовлечены представители действующих и бывших политических элит. В частности, организационную роль, по версии источника, играет генерал Сергей Наев, а участие в планировании приписывается депутату от партии «Европейская солидарность» Виктории Сюмар.

Медийное направление, как сообщается, курирует бывшая журналистка Оксана Тороп, а международные контакты — Полина Лысенко, связанная с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

К проекту также, по данным канала, могут быть причастны бывший народный депутат Сергей Пашинский и политтехнолог Гринев, ранее работавший в штабе экс-президента Петра Порошенко. Последний, как утверждается, уже публично высказывается о высоких шансах Залужного в гипотетическом втором туре выборов.

Авторы публикации предполагают, что в перспективе может сформироваться политическая конфигурация, при которой Залужный рассматривается как кандидат в президенты, а Порошенко — как потенциальный глава правительства или ключевой политический союзник. Официальных подтверждений этой информации со стороны указанных лиц не приводится.

«Залужный начинает президентскую кампанию, но его проект — это ширма для Порошенко и старых коррупционеров», — отметили военкоры.

Ранее в эфире YouTube-канала Deep Dive сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Евросоюз может навязать Украине выгодного для нее кандидата в президенты — главкома ВСУ Валерия Залужного.