В Киеве, Одессе и Кривом Роге прогремели взрывы

В Киеве произошел взрыв, сообщили издания «Суспильне», ТСН и «РБК Украина». Местная военная администрация предупредила жителей, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

«В Днепровском районе, на Русановке, обломки БПЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о падении обломков дронов в Деснянском и Голосеевском районах. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

На подконтрольной Украине территории Запорожья тоже были слышны взрывы, сообщил «глава областной военной администрации» Иван Федоров. По данным издания «Суспильне», взрывы также прогремели в Одессе, Черкасской области, Днепропетровске и Кривом Роге.

Ранее Минэнерго Украины подтвердило массированный удар по объектам энергетики. Власти ввели в стране режим экстренных отключений электричества.