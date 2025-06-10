В Калужской области сбили 4 дрона

Губернатор Шапша: четыре дрона сбили в Калужской области

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Калужской областью. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены четыре БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — сказал он.

По словам главы региона, на места ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, разрушений тоже нет.

Ранее глава Оренбургской области сообщил, что в регионе ввели режим опасности атаки БПЛА. Он призвал местных жителей не терять бдительность.

До этого глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении силами ПВО одного дрона над Тосненским районом. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. В регионе ввели режим воздушной опасности.

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