В Калужской области сбили 4 дрона

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Калужской областью. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале .

«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены четыре БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — сказал он.

По словам главы региона, на места ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, разрушений тоже нет.

Ранее глава Оренбургской области сообщил, что в регионе ввели режим опасности атаки БПЛА. Он призвал местных жителей не терять бдительность.

До этого глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении силами ПВО одного дрона над Тосненским районом. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. В регионе ввели режим воздушной опасности.