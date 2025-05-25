Сбитый беспилотник ВСУ упал во дворе многоэтажки в Туле

Сбитый украинский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Туле, обошлось без пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Продолжается налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку», — уточнил глава региона.

Он добавил, что в Туле один дрон ВСУ упал во дворе многоэтажки по улице Металлургов. Обошлось без пострадавших, но остекление трех многоквартирных домов получило повреждения.

Миляев отметил, что оперативные службы уже работают на месте, а вся информация уточняется. Губернатор также попросил жителей региона соблюдать меры безопасности, так как опасность атаки беспилотников еще сохраняется.

Ранее жители Твери сообщали о массированной атаке дронов ВСУ и работе систем ПВО. Очевидцы отмечали, что в небе над городом прозвучали не менее трех взрывов.