В Калмыкии запретили снимать последствия атак беспилотников

В Калмыкии запретили снимать последствия атак украинских беспилотников и работу ПВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Также под запрет попали съемка расположения войск и публикация соответствующих кадров в интернете.
За нарушение этих правил граждан будут штрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 40 тысяч, а для юридических — от 80 до 100 тысяч рублей. При повторных нарушениях санкции будут повышаться.
Ранее стало известно о массированной атаке украинских дронов на российские территории. В небе над регионами сбили больше 160 БПЛА противника в период с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня.
Монтаж труб теплосети в микрорайоне Климовск в Подольске завершат в июне
Реконструкцию набережной в парке Талалихина в Подольске выполнили на 85%
Пять автомобилей столкнулись в Щелкове, пострадали два человека
ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar
Тротуары и дорогу на территории больничного городка в Озерах обновят к августу
Весенняя олимпиада по ракетомоделированию среди школьников прошла в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте