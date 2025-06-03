В Калмыкии запретили снимать последствия атак беспилотников

В Калмыкии запретили снимать последствия атак украинских беспилотников и работу ПВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Также под запрет попали съемка расположения войск и публикация соответствующих кадров в интернете.

За нарушение этих правил граждан будут штрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 40 тысяч, а для юридических — от 80 до 100 тысяч рублей. При повторных нарушениях санкции будут повышаться.

Ранее стало известно о массированной атаке украинских дронов на российские территории. В небе над регионами сбили больше 160 БПЛА противника в период с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня.