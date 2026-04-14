В Ясном Оренбургской области ввели план «Ковер»

В городе Ясный Оренбургской области ввели режим воздушных ограничений — план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале .

Глава области призвал жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями властей.

Ранее Солнцев сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Оренбургской области. В регионе объявили соответствующую опасность, а жителей предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, план «Ковер» ввели в аэропорту Оренбурга — воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Власти также предупредили о возможных перебоях со связью вплоть до ее полного отсутствия.

Аналогичные ограничения ввели и в Орске.

Ночью системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 97 украинских БПЛА самолетного типа.