В Ясиноватой в ДНР при атаке ВСУ погибли два человека

В городе Ясиноватая в ДНР при ударе украинских боевиков погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского округа Александр Пеняев в Telegram-канале.

По его словам, атака на город произошла около трех часов ночи. Повреждения получили 11 частных домов, один дом полностью разрушился.

«От удара врага погибли два человека, мать и дочь, один человек тяжело ранен. В настоящее время ему оказывается оперативная медицинская помощь», — написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ убивали мирных жителей в пяти населенных пунктах ДНР. Основными причинами расправ стали опасения боевиков насчет разглашения мест их дислокации и корысть.