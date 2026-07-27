В Ярославле после атаки БПЛА изменили маршруты общественного транспорта

В связи с перекрытием Московского проспекта в Ярославле временно изменили маршруты общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что ночью область подверглась атаке беспилотников, в целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал губернатор.

Следующие по Московскому проспекту автобусы выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также общественный транспорт едет по укороченному маршруту до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала.

Ранее на Крымском мосту временно закрыли проход для автотранспорта. Ограничения сняли в 6:45 по московскому времени. На въезде со стороны Тамани образовалась очередь из 200 машин.