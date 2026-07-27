Движение по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на переправе.

Движение по мосту перекрыли примерно в 5:26 по московскому времени. Сообщение о снятии ограничений опубликовали в 6:45.

В инфоцентре уточнили, что по состоянию на 7:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся находятся 200 транспортных средств, время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди нет.

Ранее в Крыму отразили атаку беспилотников. В Минобороны сообщили, что всего 26 июля в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 32 украинских БПЛА.

Военные сбили беспилотники в Курской, Брянской и Белгородской областях, в Крыму, а также над Черным морем.