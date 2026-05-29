В Ярославле перекрыли движение в сторону Москву из-за атаки украинских БПЛА
Ярославская область подверглась атаке БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
Власти перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать маршруты в обход этого участка.
Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Губернатор попросил граждан дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Ранее пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила, что Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотниками по объектам региона.