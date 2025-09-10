В Ижевске предотвратили покушение на сотрудника российской оборонки

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске агента украинской разведки, планировавшего теракт против сотрудника одного из российских оборонных предприятий. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, мужчину завербовали через мессенджер. У задержанного изъяли средства связи и инструкции по сбору бомбы. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

На допросе мужчина рассказал, что от него потребовали вернуть миллион рублей, якобы взятых в кредит в одном из крымских банков.

«В противном случае возбуждается уголовное дело. Ну, и пошло-поехало… Сказали, можно отработать, будете внештатным сотрудником», — добавил он.

Задержанного взяли под стражу.

Ранее в Ставрополе задержали азербайджанца, готовившего теракты в регионе по заданию украинских кураторов. Выяснилось, что мужчина ранее работал в спецслужбах.