В Испании приостановили расследование смерти перебежчика Кузьминова

Расследование смерти пилота-перебежчика Максима Кузьминова в Испании приостановили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По данным газеты, расследование приостановили еще в прошлом году из-за невозможности установить подозреваемых. Следователям якобы было не за что зацепиться, сообщили изданию собственные источники.

Пилот Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет в 2023 году и приземлился на территории Украины. Члены его экипажа не были в курсе планов и попытались помешать перебежчику, но тот убил их.

Летчика переправили по поддельным документам в Испанию, но в феврале его нашли мертвым: неизвестные застрелили Кузьминова на парковке, а затем переехали машиной. Местные СМИ сообщали, что тело мужчины родственникам так и не отдали. Его похоронили в безымянной могиле.