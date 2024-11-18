Стали известны подробности гибели предателя Кузьминова в Испании

Летчика-предателя Максима Кузьминова застрелили двое на парковке дома в Испании, в котором он проживал. Об этом сообщило издание Politico .

По его информации, в Кузьминова попали минимум шесть раз. Изменник попытался убежать, но его переехали на машине, предположительно его собственной, после чего скрылись и через двадцать километров сожгли автомобиль. Похоронили Кузьминова там же, в Испании, в безымянной могиле.

В августе прошлого года перебежчик угнал российский Ми-8 и приземлился на территории Украины. Члены экипажа Кузьминова до этого не знали, что он задумал, и попытались помешать, но он хладнокровно застрелил их.

После этого летчика переправили по поддельным документам в Испанию, но в феврале его нашли мертвым. Даже отец Кузьминова назвал сына предателем и добавил, что ему больше жаль убитых сослуживцев.