В США назвали истинную причину участия в конфликте на Украине

Запад нацелился на ископаемые богатства Украины. В этом признался американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала CBS .

По словам политика, противостояние на Украине стратегически выгодно США и западным странам. Он объяснил, что Запад не хочет отдавать полезные ископаемые на 10-12 триллионов, которые есть на территории республики, России и Китаю.

«Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем», — размечтался сенатор.

Поэтому Грэм* призвал передать Украине самолеты, дальнобойные ракеты, снять запрет на удары вглубь России, а также конфисковать замороженные российские активы в пользу ВСУ.

В марте сенатор заявил, что все украинцы должны отправиться воевать, вне зависимости от возраста. Он призвал власти Украины ужесточить мобилизацию и снизить призывной возраст.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.