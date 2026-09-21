Три человека пострадали в ЛНР при атаках ВСУ

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников в Луганской Народной Республике. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, на автодороге возле села Волнухино Лутугинского муниципального округа беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль, ранения получил водитель.

В Свердловском муниципальном округе БПЛА ударил по автомобилю «Газель», в результате чего ранения получил 35-летний мужчина. В Брянке беспилотники повредили жилые дома, пострадала женщина.

«Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — отметил Пасечник.

Также под обстрелами и ударами беспилотников оказались коммунальные объекты, муниципальная техника и гражданская инфраструктура в Кременском, Северодонецке, Первомайске, Новоайдарском, Белокуракинском, Троицком и Сватовском муниципальных округах.

Всего за сутки системы противовоздушной обороны и силы МОГ уничтожили более 80 воздушных целей, заключил глава ЛНР.

Минобороны утром 21 сентября рапортовало об уничтожении 244 беспилотников в течение ночи.