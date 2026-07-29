В Херсонской области за ночь ликвидировали 15 дронов ВСУ

За ночь в Херсонской области сбили 15 украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо .

«За ночь над территорией Херсонской области средствами мобильных огневых групп и противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских беспилотников», — написал он.

По словам главы региона, ВСУ 10 раз пустили снаряды на населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов. В результате случившегося никто не пострадал, однако на территории нашли пять взрывоопасных предметов. Четыре уже обезвредили саперы.

Кроме того, в Каирке, Брилевке, Новой Маячке и Костогрызове зафиксировали повреждения инфраструктуры и имущества.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки над регионом уничтожили 109 украинских дронов. В результате ЧП пострадал один мирный житель.