В Херсонской области сотрудница избиркома погибла из-за удара дрона ВСУ

В Херсонской области из-за удара украинского беспилотника погибла член участковой избирательной комиссии Елена Морква. Атаку можно называть неприкрытым террористическим актом, сообщила пресс-служба организации.
«Черная дата для всей избирательной системы Херсонской области. <…> Удар по мирному жителю, по молодой девушке — это преступление украинских террористов, которому нет оправдания», — заявили в публикации.
Морква являлась членом УИК № 23 Новокаховского городского округа. Сотруднице было 35 лет.