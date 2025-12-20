В Херсонской области сотрудница избиркома погибла из-за удара дрона ВСУ

В Херсонской области из-за удара украинского беспилотника погибла член участковой избирательной комиссии Елена Морква. Атаку можно называть неприкрытым террористическим актом, сообщила пресс-служба организации .

«Черная дата для всей избирательной системы Херсонской области. <…> Удар по мирному жителю, по молодой девушке — это преступление украинских террористов, которому нет оправдания», — заявили в публикации.

Морква являлась членом УИК № 23 Новокаховского городского округа. Сотруднице было 35 лет.

Накануне в Белгороде при атаке дрона ВСУ пострадал младенец. Медики диагностировали у пятимесячного мальчика минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.