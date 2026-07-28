В Херсонской области сбили 15 БПЛА, пострадали два мирных жителя

Ночью системы противовоздушной обороны нейтрализовали над Херсонской областью 15 беспилотников ВСУ. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

В результате налета беспилотников пострадали два мирных жителя. В Семеновке из-за атаки ранения получил мужчина 2001 года рождения, а в Новой Маячке — 69-летняя женщина. Обоих пострадавших госпитализировали.

«На территории области обнаружены четыре взрывоопасных предмета — обломки и элементы БПЛА», — уточнил глава региона.

Он подтвердил, что саперы обезвредили все фрагменты беспилотников.

По словам губернатора, из-за ночного налета пострадали инфраструктура и имущество в Алексеевке, Брилевке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Горностаевке, Каховке, Константиновке, Костогрызове, Москаленке, Новой Каховке, Новой Маячке, Раденске, Таврийске, Тавричанке, Хорлах и Чернянке.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область — под удар попали предприятия, автомобиль и частный дом. Пострадали девять мирных жителей.