Девять человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Девять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию. Медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим: семь мужчин получили осколочные ранения, одна женщина — акубаротравму.

В поселке Маслова Пристань дрон противника атаковал грузовой автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение бедра, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ.

В селе Большое Городище FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка в результате детонации дрона вспыхнул частный дом.

Ранее стало известно, что из-за атак БПЛА на Брянскую область пострадали три человека.