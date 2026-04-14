В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли два мирных жителя

Сальдо: при обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли два человека

В результате очередной атаки ВСУ на территорию Херсонской области погибли два мирных жителя и трое получили ранения, среди них есть сотрудник МЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что мужчина в Раденске скончался после наезда автомобиля на мину, его личность устанавливают. В Алешках мужчина 1956 года рождения также стал жертвой детонации взрывного устройства.

Удар беспилотника в Великой Лепетихе ранил двух мужчин 1959 и 1957 года рождения. Один от госпитализации отказался, а второго отвезли в Геническую ЦРБ.

«В селе Тарасовка в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, его доставили в Скадовскую ЦРБ», — заключил Сальдо.

Кроме того, удары дронов и обстрелы повредил три легковых автомобиля, многоквартирный дом и газопровод в Каховке, склад гуманитарной помощи в Нововладимировке, легковой автомобиль в Костогрызове, гараж и машину в Таврийске, постройки в Константиновке и Железном Порту.

Днем ранее в Брянской области медсестра пострадала при атаке ВСУ.