В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

За минувшие сутки из-за атак беспилотников ВСУ погиб мирный житель, пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе» .

В Нововладимировке Голопристанского округа вражеский беспилотник ударил по грузовику, погиб мужчина 1978 года рождения. Еще пять жителей области получили ранения в разных районах области, трое их них — в грузовых автомобилях.

Также из-за ударов противника получили повреждения гражданские объекты, в том числе две цистерны с топливом в Марьяновке, железнодорожный мост в Чонгаре и автомобильный через пролив Промоина на автодороге Геническ — Стрелковое.

Ранее Сальдо сообщил, что движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» перекрыто. ВСУ бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям, прокомментировал он.