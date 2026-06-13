Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты

Движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом временно перекрыли. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в «Максе» .

«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП „Джанкой“ сейчас перекрыто», — написал он.

Сальдо добавил, что ночью ВСУ нанесли удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Конструкции сооружения уже обследовали, движение запустили в реверсивном режиме.

«Враг пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям», — подчеркнул губернатор.

Всего силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили за ночь над территорией области 25 украинских ударных беспилотников.

Утром 13 июня временно приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту. В инфоцентре добавили, что при проезде к пунктам ручного досмотра на мосту затруднений нет.