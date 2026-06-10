В Херсонской области перекрыли движение из Геническа на Арабатскую стрелку
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку в Херсонской области временно перекрыли после попытки ракетного удара украинских военных по одному из мостов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».
Он уточнил, что на месте работают профильные службы.
Также губернатор написал, что из-за ночной атаки беспилотников ВСУ полностью обесточены 8 округов: Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский.
Аварийные службы уже приступили к ремонту.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что с 20:00 до 07:00 средства ПВО перехватили и ликвидировали 326 украинских БПЛА самолетного типа. Противник атаковал 20 регионов страны.