В Херсонской области нашли новое автоматическое устройство украинской разведки

В Херсонской области нашли автоматическое устройство технической разведки, которое установили украинские диверсанты на берегу Днепра. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» .

«Оно позволяет записывать звук с помощью микрофона, по нему устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве и оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона», — сообщил источник агентства в силовых структурах.

Собеседник журналистов отметил, что таких устройств у ВСУ раньше не было. Находку изучат специалисты.

Ранее командир подразделения саперов с позывным Потап заявил, что украинские войска в Курской области придумали более изощренный способ минирования участков. ВСУ кладут мины в коробки и подарки. Главная цель боевиков — не убить попавшегося, а сильно покалечить его и сделать инвалидом.