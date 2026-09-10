В Харьковской ВГА оценили шансы ВСУ выйти из Волчанского котла

Любые попытки ВСУ деблокировать Волчанский котел под Харьковом обернутся новыми потерями для Киева. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, в котле оказались около двух тысяч боевиков ВСУ. Внутри кольца находятся 27 населенных пунктов, которые открывают для российской армии логистические возможности, включая новые наблюдательные пункты.

«Чем страшен котел? Пока он жив, он жрет резервы ВСУ, которые на исходе. Любая попытка его вскрыть — это новые потери на внешних рубежах», — сказал Лисняк.

Когда Волчанский котел окончательно захлопнется, то, по его словам, ослабнут украинские удары по городу Шебекино и приграничью. Кроме того, Белгородская область получит буфер больше чем на 20 километров.

До этого Лисняк рассказал, что основу окруженной под Волчанском украинской группировки составили пограничники и механизированные бригады.