В Харькове после ударов ВС России загорелась подстанция

После ударов Вооруженных сил России в Харькове был серьезно поврежден энергетический объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его словам, экстренные службы оперативно выехали на подстанцию и начали тушение.

«Повреждения действительно серьезные. После каждого удара экстренные службы сразу выходят на места», — написал Синегубов.

О масштабе разрушений пока не сообщали.

Ранее украинская разведка предупреждала о планируемой атаке на энергообъекты, после которой вся страна может остаться без света и тепла. По ее информации, Вооруженные силы России планировали атаковать с воздуха подстанции. Это чревато прекращением генерации электричества.