В Харькове и Чернигове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харькове и Чернигове ночью раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом написали украинские Telegram-каналы. Громкие хлопки также были слышны в Сумах и в Чугуевской общине Харьковской области.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога действует сразу в нескольких регионах страны.

Российские военные регулярно наносят удары по объектам на территории Украины, включая предприятия оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не нацелены на жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.