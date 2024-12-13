В группировке войск «Восток» назначили нового командующего

Назначение состоялось некоторое время назад, но известно о нем стало известно только сейчас, когда группировку проинспектировал министр Андрей Белоусов. Иванаев доложил, что за месяц подчиненные ему подразделения заняли территорию более чем в 300 квадратных километров и освободили семь населенных пунктов.

«Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы», — отметили в Минобороны.

Согласно биографии, опубликованной на сайте министерства, Иванаев родился в 1972 году и начинал военную карьеру командиром танкового взвода. С 2017 года был начальником штаба общевойсковой армии Восточного военного округа. Имеет многочисленные ордена и медали.