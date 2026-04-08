В Грайвороне мужчина пострадал после детонации дрона ВСУ

Мирный житель пострадал в городе Грайвороне после детонации вражеского дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Гладков в своем телеграм-канале .

«Мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — уточнил глава региона.

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался. Власти планируют уточнить информацию о других последствиях случившегося.

Еще одна атака беспилотников ВСУ сегодня пришлась на Луганск. В результате ударов ранения получили три человека, пострадали жилые дома. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из поврежденных домов эвакуировали остальных жителей, среди них есть несовершеннолетний.