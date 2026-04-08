Три человека пострадали в ЛНР при атаке украинского дрона

Пасечник: в Луганске из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали три человека

В результате атаки дронов ВСУ на Луганск ранения получили три человека, пострадали жилые дома. Об этом в MAX сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, целью атаки боевиков стали частный сектор и многоквартирные дома в Артемовском районе.

«К сожалению, без пострадавших не обошлось, ранены три человека. Их оперативно доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь», — написал глава ЛНР.

Пасечник добавил, что из поврежденных домов эвакуировали остальных жителей, среди них есть несовершеннолетний.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по жилому сектору села Михайловка в ЛНР, погибли ребенок и двое взрослых. Пасечник выразил соболезнования родным погибшей семьи.

Также утром 8 апреля после атаки дронов ВСУ на брянское село Демьянка пострадал сотрудник «Брянскэнерго», сообщал глава региона Александр Богомаз. Кроме того, повреждения зафиксировали у двух специализированных машин.