МИД Шри-Ланки заявил о переговорах с РФ по компенсациям раненым на СВО ланкийцам

Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших и пострадавших своих граждан во время спецоперации на Украине. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД острова.

В министерстве заявили, что группа ланкийских дипломатов во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией подняла вопрос о выплатах 17 погибшим и раненым во время встречи с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым.

Однако никаких официальных подтверждений участия граждан Шри-Ланки в специальной военной операции не было. Также МИД России не раскрывал никаких подробностей переговоров с ланкийцами. В сообщении министерства Шри-Ланки заявили, что в диалоге поднимали «актуальные вопросы российско-ланкийской повестки».

Ранее пресс-служба президента Шри-Ланки сообщила, что страна направит специальную делегацию в Россию для обеспечения благополучия своих граждан, вовлеченных в конфликт на Украине. Некоторые жители страны въехали в РФ по туристическим визам, среди них оказались военные.