В Госдуме резко отреагировали на слова Алиева о «вторжении» России на Украину

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о специальной военной операции, которую он назвал вторжением на Украину, — это прямой выпад в адрес России. Об этом заявил Lenta.ru депутат Госдумы Константин Затулин.

«Хорошо, что мы хотя бы делаем выводы: не надо обольщаться в отношении Азербайджана и представлять его своим партнером», — добавил он.

По словам депутата, Алиев и раньше придерживался именно такой позиции, но до поры до времени скрывал это, боясь потерять выгоды от сотрудничества с Россией.

Ранее азербайджанский депутат Расим Мусабеков заявил, что если удары по объектам SOCAR на Украине продолжатся, то республика может вернуть ВСУ истребители МиГ-29, купленные у них когда-то.