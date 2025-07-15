В Госдуме рассказали о влиянии жары на боевую обстановку в зоне СВО

Боевая обстановка в зоне СВО осложняется из-за 40-градусной жары. Об ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Виктор Водолацкий.

«Сложная ситуация сейчас на всех направлениях. И не из-за того, что Украине стали поставлять больше оружия, а из-за того, что температура зашкаливает за 40 градусов. Это некомфортно для военных», — сказал он.

По словам парламентария, несмотря на погодные условия, российские военные продолжают двигаться вперед в Донецкой Народной Республике, на Запорожском направлении, а также в Днепропетровской и Сумской областях Украины.

Ранее стало известно, что российские военные начали брать ВСУ в котел под Константиновкой в ДНР, сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. Бойцы взяли под контроль ряд опорных пунктов на гряде высот в направлении Белой горы и Александро-Шультина.