В Госдуме рассказали о чиновниках, «динамящих» родственников бойцов СВО

Из-за прописки близкие участников специальной военной операции не могут получить выплаты бойцов. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, ситуация с отказом родственникам бойцов отказывают в муниципальных выплатах стала уже типичной. Местные власти при этом зачастую ссылаются на то, что военнослужащий прописан в другом городе.

С просьбой разобраться, почему их «динамят», к парламентарию обратились, в том числе, сами бойцы.

«Предвижу, что путаница будет случаться все чаще. Решить наметившуюся проблему можно установлением единых правил назначения выплат. В конце концов, это тоже неправильно, когда боец ​​или его родные идут по кабинетам, чтобы разобраться, где и какие выплаты им положены», — написал Иванов.

Депутат пообещал поднять этот вопрос на очередном ближайшем заседании Госдумы.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о ежемесячном пособии детям военнослужащих, попавшим в плен или пропавшим без вести, в том числе во время специальной операции. Размер выплаты — два прожиточных минимума.