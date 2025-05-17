Президент Украины Владимир Зеленский опасается физического устранения, как только станет очевидно завершение специальной военной операции. Об этом в разговоре с News.ru сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Зеленский, возможно, пребывает в счастливом неведении относительно того, что происходит на фронтах, как это было с Гитлером в последние дни войны», — заявил депутат, отметив, что, в отличие от немецкого фюрера, Зеленский слишком держится за собственную жизнь.

Он добавил, что украинский лидер редко покидает укрытие без гарантий безопасности и не отдаляется от британских спецназовцев, обеспечивающих его охрану.

Парламентарий предположил, что эти же люди могут ликвидировать его, если он откажется следовать курсу Запада на эскалацию конфликта.

По мнению Журавлева, Зеленского устранят сразу, как только появится ясность с окончанием спецоперации. Он подчеркнул, что Зеленский сопротивляется перемирию из-за страха за собственную жизнь, а не из-за заботы о судьбе Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у украинского лидера нет козырей в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Глава Белого дома отметил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским, которого он назвал «величайшим торгашом в мире».