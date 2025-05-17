«У него нет козырей». Трамп прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

Трамп: у Зеленского нет козырей на переговорах с Россией

У президента Украины Владимира Зеленского нет козырей в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — прокомментировал Трамп итоги переговоров в Стамбуле.

Глава Белого дома отметил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским, украинского президента он назвал «величайшим торгашом в мире».

От встречи делегаций России и Украины в Стамбуле выиграл здравый смысл, отметил российский историк Олег Кузнецов. Он добавил, что видит большой прогресс в самом факте переговоров между сторонами конфликта. Плюсом эксперт посчитал тот факт, что Киев сделал шаг навстречу Москве, хоть и не по своей воле, добавил эксперт.