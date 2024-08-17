Депутат Госдумы Шеремет обратился к Совбезу ООН для остановки атак ВСУ на АЭС

Подготовку атак украинских боевиков на Курскую и Запорожскую атомные электростанции необходимо предотвратить. Для этого нужно собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, заявил в комментарии РИА «Новости» депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что обезумевший от своей безнаказанности киевский режим поставил мир на грань ядерной катастрофы.

«Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, в противном случае провокация украинских нацистов аукнется для всего континента», — заявил Шеремет.

Депутат добавил, что поддерживающие Украину западные страны должны дать оценку сложившейся ситуации, иначе они станут соучастниками глобального преступления.

О подготовке провокации ВСУ с ударами по Запорожской и Курской атомным электростанциям директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси предупредил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора.

Глава госкорпорации пояснил, что сообщения о необратимых шагах ВСУ за последние несколько дней значительно усилились. Кроме того, боевики продолжили свои атаки на станцию в Запорожье, а также начали бить по Курской АЭС.

Неназванный представитель силового ведомства в комментарии РИА «Новости» заявил, что ВСУ подготовили снаряды с радиоактивными изотопами для атаки на хранилища отработанных ядерных отходов. По его словам, опасные боеприпасы уже доставили в город Желтые Воды в Днепропетровской области.