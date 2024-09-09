Депутат ГД от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца покаяться перед Россией за разжигание украинского конфликта и поставки вооружений ВСУ. Об этом крымский парламентарий заявил РИА «Новости» .

«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим [Владимира] Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине», — сказал он.

Шеремет отметил, что из-за Шольца народ Германии втянули в спонсирование украинского режима и противостояние с Россией. В ряды ВСУ направляют наемников для осуществления ударов по территории РФ.

Ранее Шольц заявил, что уже наступило время, когда нужно ускорить завершение конфликта на Украине. Кроме того, канцлер выступил за участие России во втором «Саммите мира». Об этом политик договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским.