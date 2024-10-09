В Госдуме предупредили об ответе России в случае удара вглубь ее территории

Депутат Красов: РФ ответит на удары ВСУ по своей земле всем поставщикам ракет

Ответ России на возможные удары ВСУ западным дальнобойным оружием по ее территории затронет не только Украину. Об этом в интервью Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов», — подчеркнул парламентарий.

Красов добавил, что не станет уточнять, какие это будут удары, но Украине и странам, «которые решили таким образом противостоять России, мало не покажется». Кроме того, также не получится отсидеться в тылу. Россия воспримет это как «факт вооруженной агрессии» и даст адекватный ответ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег западные страны от снятия ограничений по использованию ВСУ дальнобойного оружия вглубь России. По его словам, Москва сразу узнает о принятии такого решения и «схема, которую упомянул [президент России] Владимир Путин, будет уже находиться в действии».