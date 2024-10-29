В Госдуме предположили, откуда в Чечню прилетел беспилотник

Беспилотник, врезавшийся в здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, могли запустить с Украины. Такое предположение высказал депутат Госдумы, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов, видео с которым опубликовал Telegram-канал Shot.
«Скорее всего, <…> он был запущен в сторону Черного моря по нейтральным водам, прошел большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — рассказал генерал.
Беспилотник атаковал объект утром. На территории университета загорелась крыша пустующего здания. Ее удалось быстро потушить, обошлось без пострадавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал причастным к происшествию возмездие, «которое им не снилось».
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