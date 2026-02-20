«Никаких льгот по прописке». В Госдуме предложили ввести единый стандарт для ветеранов

В России необходимо установить федеральный стандарт, закрепляющий статус ветерана и уравнивающий все положенные выплаты и льготы семьям бойцов. Об этом 360.ru заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он рассказал об инициативе во время отправки гуманитарной помощи для военнослужащих в зону проведения СВО. Депутат назвал недопустимой ситуацию, когда бойцы в областном центре и отдаленном населенном пункте имеют разные льготы и соцподдержку.

«Никаких так называемых региональных правил, никаких так называемых льгот по прописке», — отметил парламентарий.

Слуцкий добавил, что партия также предлагает ввести для ветеранов СВО нулевой процент по ипотеке на первое жилье и кредит на автомобиль отечественного производства.

«Это наши программные тезисы вне зависимости от выборов», — добавил депутат.

Ранее в Госдуме призвали компенсировать молодым родителям до 35 лет 25% от суммы взносов на капремонт. Авторы инициативы объяснили, что мера положительно скажется на демографии.