В Госдуме предложили ввести льготу по капремонту для молодых семей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести для родителей до 35 лет беззаявительную компенсацию в 25% от суммы взносов на капремонт. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Такой подход соответствует и целям демографической политики, которые ставит президент», — добавил депутат.

Он напомнил, что подобные льготы уже есть у инвалидов, пенсионеров и некоторых других категорий.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила расширить поддержку студенческих семей — например, оборудовать семейные общежития с комнатами для бабушек и дедушек и создать универсады, а также обеспечить такие семьи социальным жильем и переводить с платного отделения на бюджетное не только матерей, но и молодых отцов.