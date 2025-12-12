В Госдуме предложили однократно списать кредиты участникам СВО

«Давно пора освободить защитников Родины от финансового бремени. Тем более что у банков с их сверхприбылями есть для этого все возможности!» — подчеркнул депутат.

Сейчас списание долгов возможно лишь в некоторых случаях, например, при гибели военного. Миронов призвал дать бойцам, которым в силу обстоятельств приходится начинать жизнь сначала и осваивать новую гражданскую профессию, все возможности для этого.

Ранее президент Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки для защитников Родины на встрече с СПЧ. Кроме того, в тот же день Госдума проголосовала за продление кредитных каникул для участников СВО и членов их семей до 31 декабря 2026 года.