В Госдуме предложили наказывать за съемку видео с дронами
Депутат Буцкая призвала запретить публиковать в соцсетях видео летящих дронов
В России необходимо на законодательном уровне запретить видео летящих беспилотников и последствий их поражения на земле, за подобные действия нужно ввести наказание. Об этом в Telegram-канале написала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Парламентарий напомнила, что в Совфеде в середине августа уже обсуждали вопрос о разработке такого закона.
«Это работа профильных комитетов, конечно. Там собраны лучшие специалисты, которые не только правильно поставят задачу, но и найдут верное юридическое решение», — отметила она.
Буцкая объяснила, что видео как минимум не нужно публиковать из соображений, что благодаря роликам противник понимает, достиг удар цели или нет.
Утром в воскресенье, 10 ноября, только Москву пытались атаковать более 30 летательных аппаратов. На место падения обломков сбитых дронов выехали сотрудники экстренных служб.