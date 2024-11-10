В Госдуме предложили наказывать за съемку видео с дронами

В России необходимо на законодательном уровне запретить видео летящих беспилотников и последствий их поражения на земле, за подобные действия нужно ввести наказание. Об этом в Telegram-канале написала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Парламентарий напомнила, что в Совфеде в середине августа уже обсуждали вопрос о разработке такого закона.

«Это работа профильных комитетов, конечно. Там собраны лучшие специалисты, которые не только правильно поставят задачу, но и найдут верное юридическое решение», — отметила она.

Буцкая объяснила, что видео как минимум не нужно публиковать из соображений, что благодаря роликам противник понимает, достиг удар цели или нет.

Утром в воскресенье, 10 ноября, только Москву пытались атаковать более 30 летательных аппаратов. На место падения обломков сбитых дронов выехали сотрудники экстренных служб.