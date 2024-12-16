Российские войска перешли в непрекращающееся наступление, что свидетельствует о переломе в конфликте на Украине. Об этом заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Сейчас наша армия наступает постоянно <…>. Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, но наступает. Отступать армия перестала», — подчеркнул парламентарий.

Андрей Колесник отметил, что боевой дух украинских военных сломлен, что стало особенно заметно после удара российским ракетным комплексом «Орешник».

По словам Колесника, ВСУ отступают, а их сопротивление уже не столь ожесточенное. «Люди не понимают, за что воюют, и это тоже указывает на перелом», — добавил депутат Госдумы.

Ранее источник во французской армии сообщил, что украинские войска исчерпали свои возможности удерживать позиции, а Вооруженные силы России уверенно продвигаются.