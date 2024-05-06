В Госдуме назвали новую цель СВО | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 04:44 В Госдуме назвали новую цель СВО Депутат Журавлев: новой целью СВО стало уничтожение французских наемников РИА «Новости»

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Новой и законной целью для российской армии в зоне специальной военной операции являются французские наемники. Об этом заявил News.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий отметил, что Россия еще до заявления экс-помощника министра обороны США Стивена Брайена знала, что Париж тайно направляет военных на Украину. Последних увольняли из армии, снабжали легендами, называя медиками или добровольцами, которые прибыли с гумпомощью.

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В действительности же эти граждане должны были воевать на сторону ВСУ. По словам Журавлева, всего в зоне СВО уже ликвидировали 147 французских «солдат удачи».

«Появление наемников и техники — безусловно, очередная задача, наемника — убить, технику — ликвидировать», — заявил депутат.

В заключение он отметил, что осталось дождаться, когда у руководства страны закончится терпение и удар нанесут уже по логистическим центрам отправки техники и военных во Франции и Польше.

Ранее сенатор Игорь Кастюкевич назвал словоблудием заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.