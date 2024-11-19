На Украине предложили упразднить пост президента страны, чтобы очистить страну от агентов иностранного влияния и построить независимое государство. Об этом в своем Telegram-канале написал оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Моя цель — зачистить мою страну от агентов иностранного влияния, которые превратили Украину в проект для международных разборок и бездонную кассу, из которой эти разборки оплачиваются», — заявил Дубинский.

Парламентарий перечислил ряд мер, позволяющих добиться этой цели. Помимо упразднения поста главы государства он предложил запретить наблюдательные советы с участием иностранных граждан, а также принять закон об агентах иностранного влияния.

Дубинский пояснил, что такой законопроект можно разработать на базе законодательства США и Евросоюза, так как иноагентов надо «обнулить» на Украине. Финансирование гражданского общества в стране должно осуществляться за счет Украины и защищать интересы своей страны.

Ранее Дубинский подал иск в ЕСПЧ против президента Владимира Зеленского.