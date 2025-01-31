США бесполезно продолжать финансировать Украину, которая в течение прошлых трех лет откатилась в развитии на 100 лет. Об этом в интервью журналистке Мегин Келли на YouTube заявил государственный секретарь Марко Рубио.

По его словам, каждый новый потраченный на эту страну доллар только усугубляет ситуацию для украинского общества.

«Мы финансируем затянувшийся конфликт, тупик. Украина разрушается и теряет больше и больше территорий. За восстановление всего этого кому-то придется платить. А как много украинцев покинули страну и теперь живут где-то еще? Они могут никогда не вернуться домой. Само будущее Украины под угрозой», — сказал госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что администрация Джо Байдена обманывала весь мир, убеждая всех в способности Украины победить Россию и вернуться к границам 1991 года.

«Украине нужно признать, что это никогда не случится. Лучшее сейчас — сесть за стол переговоров», — добавил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что специальная операция на Украине завершится через полтора-два месяца при условии, что у ВСУ закончатся патроны и деньги спонсоров.