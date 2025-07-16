В Горловке в результате атаки БПЛА пострадали трое мирных жителей

Трое мирных жителей Горловки пострадали в результате украинской атаки на город. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале .

«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии», — написал градоначальник.

Кроме того, после удара серьезные повреждения получила больница. Еще ВСУ подвергли артиллерийскому удару центр Горловки.

«Фиксируются множественные повреждения инфраструктуры», — написал Приходько.

Также он опубликовал снимки с последствиями ночной атаки. На кадрах видно, что окна в домах разбились, в зданиях частично обрушился фасад.

Вчера в Воронеже в результате атаки БПЛА пострадали 27 человек. Среди них — годовалый ребенок. Он получил порезы ног. Происшествие случилось в квартире на Плехановской улице. Мать рассказала, что на момент прилета в квартире было три человека — она, сын и муж. В какой-то момент раздался грохот, стекло разбилось, осколок задел ребенка.