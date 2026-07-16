В Горловке при атаке ВСУ пострадали три сотрудника скорой помощи
Три сотрудника скорой помощи получили ранения при атаке украинских беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в «Максе».
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал он.
Также при атаке противника получила повреждения инфраструктура теплоснабжающей организации. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на автобус в ДНР, в результате чего пострадали 15 человек. ЧП произошло в Калининском районе Горловки.